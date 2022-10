Acidente no Sul do ES deixa cinco pessoas feridas e uma presa às ferragens

O motorista acabou perdendo o controle da direção quando passava por uma curva na rodovia ES-185, na Zona Rural de Iúna

Um motorista acabou perdendo o controle da direção e se acidentando, quando passava por uma curva na rodovia ES-185, na Zona Rural de Iúna, na madrugada deste sábado (08).

Segundo informações, ele acabou batendo em algumas placas de sinalização que estavam no local. Em seguida, bateu em um poste de internet, até que se colidiu de frente com uma árvore.

Com o impacto, cinco pessoas acabaram ficando feridas, entre elas uma pessoa ficou presa nas ferragens e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com os militares, o condutor não teve condições de passar mais detalhes sobre o ocorrido. No total, cinco vítimas estavam no carro, porém uma acabou saindo do local antes da chegada do socorro.

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados. Pela posição do veículo envolvido na colisão, o motorista perdeu o controle na curva sentido a Iúna, batendo em algumas placas de sinalização da rodovia. Em seguida, colidiu contra um poste de internet e posteriormente chocou-se em uma árvore.