Acidente no sul da Bahia deixa 6 pessoas mortas após colisão com ônibus que saiu do ES

Tragédia ocorreu no início da manhã deste domingo (18), perto do entroncamento do município de Arataca. Ainda não se sabe o que causou o acidente.

Seis pessoas morreram e outra ficou gravemente ferida após se envolverem em um acidente no início da manhã deste domingo (18). Um carro e um ônibus interestadual bateram de frente no km 562 da BR-101, perto do entroncamento do município de Arataca, por volta das 6h.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda não se sabe o que provocou a colisão. Todas as vítimas estavam no carro e retornavam de uma festa, no distrito de Pratas. Os corpos foram removidos para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, para serem necropsiados. e a pessoa ferida foi encaminhada para o Hospital de Base de Itabuna, com quadro de saúde delicado.

As vítimas ainda não foram identificadas. O automóvel em que elas estavam ficou totalmente destruído com o impacto da batida. No ônibus, que fazia a linha Vitória (ES) – Itabuna (BA) e pertence à Viação Águia Branca, ninguém se feriu. + BR-101 | Pai encontra filho morto após acidente em Pedro Canário, no Norte do ES

Em nota, a empresa afirmou que o carro invadiu a contramão, provocando a batida, informação que a PRF não confirmou. As circunstâncias serão investigadas pela Polícia Civil.