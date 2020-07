Acidente na rodovia que liga Nova Venécia a Vila Pavão deixa quatro feridos

.

Logo no início desse sábado (11), policiais militares do 13º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo, cumpriram diversos mandados de Prisão e de Busca e Apreensão nos municípios de São Mateus e Jaguaré. Os suspeitos eram pessoas ligadas diretamente ao tráfico de drogas e com envolvimento em homicídios.

Para a operação de hoje, sob o comando do Tenente Coronel Mateus, Comandante do 13º Batalhão, foram empregados cerca de 40 policiais miliares, dentre componentes do Serviço de Inteligência (P2), da Força Tática, da tropa operacional do 13º BPM, além das 02 equipes da Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC) de Vitória, e mais a equipe K9 do 2º BPM, de Nova Venécia.

Como resultado da operação 05 pessoas foram conduzidas para a Delegacia da Polícia Civil, juntamente 01 revólver calibre 38, três munições do mesmo calibre, uma certa quantidade de substância análoga à maconha encontrada com um dos detidos.