Acidente na rodovia que liga Nova Venécia a Boa Esperança

Dois jovens foram mortos a tiros e um terceiro ficou ferido durante um tiroteio ocorrido em uma festa na tarde de domingo (02), no município de Linhares.

De acordo com o relato de testemunhas, um dos rapazes morreu ainda no local. A segunda vítima fatal teria sido socorrida, no entanto, morreu à caminho do hospital. O terceiro baleado foi socorrido com vida e até o momento não se sabe sobre o estado de saúde dele.

O crime aconteceu em um local conhecido como Recanto Lagoa do Aguiar, na zona rural de Linhares. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar o atendimento das vítimas. Até o momento nenhum suspeito foi detido.

De acordo com informações da Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas.

Os corpos das duas vítimas fatais, do sexo masculino, foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem liberados pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.