Acidente mata duas pessoas e interdita BR 101 em Aracruz

Um jovem de 21 anos identificado pelas iniciais R.R. Ferreira, foi assassinado com um tiro de revólver pelas costas, nos primeiros minutos da madrugada deste sábado (30), em Sayonara, Distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, no Norte do Estado

Os policiais militares da Companhia da PM de Braço do Rio logo que chegaram ao local encontraram algumas pessoas ao redor do corpo que estava de bruços, mas nenhuma delas se prontificou a revelar quem teria cometido o assassinato e os motivos.

No primeiro momento os policiais perceberam que a vítima apresentava um corte profundo no pescoço, no entanto com a chegada da perícia, ao virar o copo foi percebido uma perfuração nas costas feito por projetil de arma de fogo

O corpo foi removido para o Serviço Médico Legal de Linhares e apesar das buscas realizadas pelos policiais militares, nenhuma pista foi encontrada para indicar a autoria do crime.