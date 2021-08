Acidente grave entre dois carros causa mortes em Pinheiros

A colisão ocorreu na noite deste sábado (28) na rodovia que liga o município ao distrito de Sayonara; três pessoas foram socorridas pelo Samu

Três pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo dois carros de passeio, em Pinheiros, no norte do estado. A batida aconteceu na noite deste sábado (28), na rodovia ES 313, na zona rural do município.

De acordo com a Polícia Militar, um homem e uma mulher morreram no local. A terceira vítima era o motorista de um dos veículos. Segundo a PM, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Os feridos foram socorridos pelo Samu e levados para o Hospital Municipal de Pinheiros. Entre as vítimas que seguem internadas, uma conduzia um dos carros e a outra era passageira.

A Polícia Militar também informou que um dos automóveis seguia na direção de São Mateus a Pinheiros, e o outro no sentido contrário. No entanto, a dinâmica do acidente não foi informada, já que não havia nenhuma testemunha no local e as vítimas não tinham condições de declarar como o fato ocorreu.

A Polícia Civil foi acionada. Por meio de nota, a PCES informou que não houve conduzidos à Delegacia Regional de São Mateus e que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Pinheiros.

Ainda segundo a Polícia Civil, os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.