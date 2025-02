Acidente envolvendo cinco veículos interdita a Rodovia do Contorno

Com a batida, um caminhão carregado de fertilizantes pegou fogo

Um acidente envolvendo cinco veículos, sendo três caminhões e dois carros, interdita os dois sentidos da Rodovia do Contorno (BR-101), em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (28). Até o momento não há informações de feridos.

Segundo informações apuradas pela reportagem da TV Tribuna/Band, um dos caminhões , que estava carregado com cerca de trinta toneladas de fertilizante, pegou foco com o impacto da batida.

Ainda de acordo com apurações iniciais, o acidente teria sido causado por este caminhão. No momento da batida, o trânsito do local estava parado devido a outra ocorrência. O veículo, então, teria atingido outro caminhão, que estava à frente, e também um carro. Em seguida, outros dois veículos também foram atingidos.

“O trânsito estava totalmente parado. Na hora que eu parei, a outra carreta veio de lá e já bateu na minha traseira. E foi empurrando todos os carros para frente. Na hora que eu senti o impacto, só firmei a mão no volante e fechei os olhos”, disse o condutor do primeiro caminhão atingido.

O Corpo de Bombeiros está no local para controlar as chamas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atua na ocorrência e confirmou que o acidente ocorreu no km 284 da BR-101. Segundo a Eco101, concessionária responsável pela via, o trânsito foi totalmente interditado no sentido Cariacica x Serra e está fluindo em desvio no sentido oposto.