Acidente envolvendo carro e caminhão na BR-135 deixa 5 mortos da mesma família

Polícia Militar Rodoviária/Divulgação Carro destruído em acidente na BR-135 em Montes Claros

Cinco pessoas da mesma família morreram , nesta sexta-feira (25), em uma acidente na BR-135, na altura de Montes Claros, após o carro que transportava as vítimas avançar na contramão e atingir um caminhão-baú de frente. Segundo o Corpo de Bombeiros, a família saiu de Itapecerica da Serra (SP) e tinha como destino a Bahia. As informações são do G1.

Não há informações sobre as causas do acidente. A polícia investiga o caso. Apenas os ocupantes do carro morreram, o caminhoneiro sobreviveu . As vítimas teriam sido arremessadas para fora do carro com a colisão do veículo durante a da pista pela contramão. Entre as vítimas estão os dois filhos da família, um jovem e uma garota de 11 anos, os pais e um homem, cujo não não se sabe o grau de parentesco.

Um dos homem ficou preso nas ferragens enquanto os demais passageiros foram lançados para fora do veículo. O caminhoneiro foi conduzido logo após o acidente, por volta das 10h da manhã, para prestar depoimento na delegacia. O trânsito só foi liberado no início da tarde. As vítimas foram levadas para o IML de Montes Claros.

O boletim de ocorrência relatou os nomes das vítimas:Vanete Ramos da Cunha, 38 anos; Vinícius Ramos Cunha, 19 anos; Adelvaldo de Jesus Souza, 37 anos; Gilvan Brito Silva, 32 anos; Maria Eduarda Ramos Souza, 11 anos.