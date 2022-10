Acidente entre dois caminhões e carro deixa um ferido no Noroeste do ES

Segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma vítima foi socorrida. O trecho no km 90 da BR 259 flui em sistema de pare e siga

Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro registrado no fim da manhã desta sexta-feira (14), deixou uma pessoa ferida no km 90 da BR 259, localidade de Mascarenhas, em Baixo Guandu, na região Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma vítima foi socorrida, mas ainda não se sabe a gravidade do estado de saúde. As informações são de A Gazeta.

Nas imagens é possível ver a lateral de um do caminhão frigorífico bastante destruída e aberta. O outro veículo pesado ficou com a cabine muito avariada, principalmente no lado do motorista.

O motorista do caminhão frigorífico não ficou ferido. Já o condutor do caminhão-tanque ficou preso às ferragens do veículo e foi resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros. Após ser retirado, o homem foi deixado aos cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros socorros e levou a vítima para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina.

No carro estavam o motorista e carona, que tiveram escoriações leves e foram levados para o Hospital João dos Santos Neves, em Baixo Guandu, um pela ambulância dos Bombeiros e outro pela ambulância do município.

Os bombeiros também realizaram a limpeza da pista, pois houve derramamento de combustível do carro. Após o fim da limpeza, o local foi deixado aos cuidados da PRF, que, em atualização ás 18h30, informou que a rodovia foi liberada.