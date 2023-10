Acidente entre carros e caminhões interdita a BR 101 no Sul do ES

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão foi registrada por volta das 16 horas, no quilômetro 372

Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro interditou totalmente a BR 101, em Iconha, na tarde desta terça-feira (31). De acordo com o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi registrada por volta das 16 horas, no quilômetro 372. Um homem, de 34 anos, motorista do carro, chegou a ficar preso às ferragens e foi levado em estado grave para o hospital. Às 18h15, a PRF informou que a pista já estava totalmente liberada.

O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que foram acionados recursos da concessionária como ambulância, guincho e viatura de inspeção. Equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros e Samu/192 também atenderam a ocorrência.

Os dois motoristas dos caminhões não precisaram de socorro, segundo a PRF. Já o motorista do Fiat Strada foi levado para um hospital particular de Cachoeiro de Itapemirim. Não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente. 16h25 – ⚠️ Atenção! 🚧 BR 101 km 372 (próximo ao trevo de Piúma) – Pista totalmente interditada devido a acidente. PRF e ECO101 sinalizando o local. pic.twitter.com/K86cqdXLMY — PRF – Espírito Santo (@PRF191ES) October 31, 2023