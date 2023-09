Acidente entre carros deixa seis pessoas feridas em Aracruz, no Norte do ES

Um acidente envolvendo dois veículos deixou seis feridos na ES 257, rodovia que liga Aracruz a Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, no ponto conhecido como “Descida da Pedreira”. As informações são de A Gazeta

Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital São Camilo, em Aracruz.

A gravidade dos ferimentos das vítimas não foi informada. A reportagem demandou a PM para mais informações sobre a dinâmica do acidente. O texto será atualizado quando houver retorno.