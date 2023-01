Acidente entre carro e caminhão deixa um morto e 4 feridos no Noroeste do ES

Um acidente deixou uma pessoa morta e quatro pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (6), na ES 137, na localidade do bairro São Cristóvão, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Militar, um carro e um caminhão colidiram em uma curva. Nome e idade das vítimas não foram divulgados.

O acidente envolveu um um caminhão munck Volkswagen 13.180, de cor branca, de Linhares, e um veículo Fiat Palio, de cor preta, de São Gabriel da Palha, que colidiram de frente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma vítima morreu no local e quatro outras foram socorridas para Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, devido a gravidade dos ferimentos. Todas as cinco estavam no Fiat Palio. Segundo testemunhas que ouviram o relato do motorista do caminhão, o caminhão, que seguia sentido São Gabriel da Palha para Nova Venécia, apagou e não conseguiu frear ou fazer a curva, batendo de frente com o Palio.