Acidente entre carro e caminhão deixa feridos na BR-259, em Colatina

13 minutos ago

Foto | Internauta

Um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão foi registrado na tarde desta sexta-feira (19) na BR-259, no distrito de Baunilha, em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), há registro de pessoas feridas, mas a corporação ainda não divulgou a quantidade de vítimas nem o estado de saúde dos ocupantes dos veículos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuam no atendimento às vítimas e na segurança da via. A ocorrência segue em andamento.

Motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção, pois o acidente pode provocar lentidão no trecho.

