Acidente entre carro e caminhão deixa dois feridos em Santa Teresa

Colisão aconteceu na Rodovia ES-320, próximo ao distrito de Vila Paulista. Outras três pessoas ficaram feridas e foram socorridas.

Um acidente entre um caminhão e uma carreta deixou dois mortos no início da tarde desta sexta-feira (31).

Os veículos, que trafegavam em sentidos contrários, colidiram de frente na Rodovia ES-320, próximo ao distrito de Vila Paulista, em Barra de São Francisco.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas estavam envolvidas no acidente. Três delas tiveram ferimentos e foram levadas ao Hospital Doutora Rita de Cássia, no mesmo município.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. A rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos e os motoristas são orientados a pegarem um desvio.