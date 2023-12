Acidente entre carro caminhonete e caminhão interdita a BR 259 em João Neiva

Um grave acidente envolvendo um caminhão, uma caminhonete e um carro na altura do quilômetro 5 da BR 259, deixou a rodovia interditada em João Neiva, no Norte do Estado, na tarde desta quinta-feira (14). Em fotos divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que está no local do acidente, é possível observar que o carro vermelho ficou por baixo da caminhonete.