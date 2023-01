Acidente entre caminhão e carro mata 4 pessoas em Minas Gerais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a placa do carro é de São Paulo. Entre as vítimas estão três homens e uma mulher

Um acidente de trânsito entre um caminhão-tanque e um carro na BR-135, próximo à cidade de Curvelo (MG), deixou quatro pessoas mortas, na manhã desta quinta-feira (5/1). Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), as vítimas são três homens e uma mulher, que ainda não foi identificada.

De acordo com as imagens recuperadas de uma câmera de segurança do carro, o choque entre os veículos aconteceu após o Chevrolet Prisma fazer uma manobra de ultrapassagem na contramão e, quando o motorista percebeu o caminhão, perdeu o controle ao tentar retornar à faixa.

No momento do acidente, o caminhão-tanque, responsável pelo transporte de combustível, estava com o compartimento vazio.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a placa do carro é de São Paulo. Devido a isso, a corporação acredita que os passageiros sejam paulistas em férias.

O boletim de ocorrência foi feito pelo 14ª Batalhão da Policia Militar Rodoviária. As circunstância do acidente são investigadas pela Delegacia de Curvelo (MG).