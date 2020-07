Acidente entre caminhão e carreta deixa dois mortos

Atendendo a pedido do deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD), o Governo do Estado lançou o edital de licitação para contratar empresa para construção do prolongamento da proteção em enroncamento da saída do vertedouro da Barragem Everaldo Bianquini, em Cachoeirinha de Itaúnas, Barra de São Francisco. O reservatório foi construído para garantir o abastecimento de água para a cidade em tempos de estiagem.

“A obra possibilitará maior segurança na barragem, bem como o aumento de sua capacidade de reserva de água. Fiz o pedido ao governador Renato Casagrande e ao secretário Paulo Foleto, da Agricultura, e agora isso será atendido, demonstrando o comprometimento do Governo com o desenvolvimento de Barra de São Francisco. Sem segurança hídrica, uma cidade não pode se desenvolver e é isso que estamos assegurando com essa obra”, disse Enivaldo dos Anjos.

As empresas deverão atender aos requisitos do Edital de Tomada de Preços 005/2020, com a realização da licitação, por menor preço, e abertura de propostas no no dia 18 de agosto, às 10 horas, na sede da Secretaria de Estado da Agricultura.

A barragem, no Córrego Itaúnas, foi entregue em 2019, uma obra feita por indicação do deputado Enivaldo dos Anjos ao governador Renato Casagrande. Com 50 mil metros quadrados, a barragem equivale ao tamanho de dois estádios Kléber Andrade. O investimento do Governo do Estado, por meio da Seag, foi de quase R$ 1,5 milhão. Depois de inaugurada, além de garantir reserva hídrica, a barragem passou a ser ponto turístico na cidade.

A Barragem Everaldo Bianquini, assim denominada em homenagem ao proprietário que cedeu a área para sua construção, faz parte do Programa Estadual de Barragens, desenvolvido pelo Governo do Espírito Santo em 2017, depois da grande estiagem que castigou principalmente as regiões Norte e Noroeste, mas também teve reflexos no Centro-Sul.

Foram investidos mais de R$ 90 milhões para a implantação de mais de 60 reservatórios de água no interior do Estado até 2018, além da retomada das obras da maior barragem do Espírito Santo, em Pinheiros e em Boa Esperança, também já entregue, da implantação da barragem do Rio Jucu; e da construção de outras seis barragens de médio porte por um convênio entre a Seag e a Cesan, órgãos que gerenciam o programa.

Dos 60 reservatórios, 34 são de usos múltiplos de médio porte no interior do Estado e outras 26 barragens de uso coletivo em assentamentos de trabalhadores rurais capixabas no Norte do Espírito Santo. Estima-se que com a implantação das 60 barragens sejam armazenados 67,2 bilhões de litros de água: o suficiente para abastecer 1,2 milhão de pessoas durante um ano, ou irrigar 22 mil hectares de café.

Para a definição dos locais onde ficarão as 34 barragens, foram levados em consideração os seguintes fatores: existência de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) firmados; locais que possibilitavam a construção de barragens médias e com uma maior relação volume/lâmina; locais que não necessitavam de desapropriação (áreas doadas); maior número de usuários beneficiados.