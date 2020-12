Acidente em estrada de Santa Catarina deixa 3 crianças e 3 adultos mortos

Corpo de Bombeiros/Divulgação Acidente na BR-280 em Santa Catarina

No último domingo (21), seis pessoas, dentre elas três crianças , morreram em um acidente envolvenodo dois carros na BR-280 em Três Barros, no norte do estado de Santa Catarina.

O acidente ocorreu no km 224,6. A Polícia Rodoviária Federal informou que um carro modelo Logan e outro modelo Gol colidiram no acidente fatal. Havia quatros pessoas viajando no Gol: mulher de 42 anos e três crianças de 5, 9 e 11 anos. Duas mulheres, de 35 e 41 anos, estavam no Logan.

As autoridades que prestaram socorro não informaram as circunstâncias do acidente.