Acidente em Colatina: mãe e filha ficam feridas em capotamento na ES 080

Segundo a Polícia Militar, o mesmo carro que provocou esse acidente se envolveu em outra ocorrência na rodovia ES 341, de acesso a Pancas

Duas pessoas ficaram feridas após o carro em que viajavam se envolver em um acidente e capotar na ES 080, em Colatina, no Noroeste do Estado. A ocorrência foi na manhã desta quarta-feira (25), pouco depois das 7h. Apesar do impacto, a mulher e a filha, uma criança de um ano e meio, tiveram apenas ferimentos leves e foram levadas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Silvio Avidos, no mesmo município.

A mulher contou para o tio e para os policiais militares que ela conseguiu sair sozinha do veículo e que também tirou a filha, que estava na cadeirinha no banco de trás. Segundo ela, o acidente foi provocado por outro carro, que seguia em zigue-zague pela pista, quando elas viajavam para a casa de parentes, em São Domingos do Norte, onde passariam o dia de Natal. O tio da vítima, José Maria Neves, contou como aconteceu o acidente. “Ela disse que foi ultrapassar um veículo e que, após fazer a ultrapassagem, esse motorista deve ter ficado com raiva e teria batido na lateral traseira do carro dela”, relatou.

O carro que, segundo a vítima, teria provocado o acidente, não parou para prestar socorro. No entanto, cerca de 8 quilômetros depois, já na rodovia de acesso a Pancas, o motorista perdeu o controle do veículo, saiu da estrada e chegou a arrancar uma cerca.

Depois desse outro acidente, o motorista ainda percorreu cerca de 1 quilômetro pela ES 341, em direção a Pancas. Ele só teria parado o veículo depois de bater novamente e não conseguir mais sair com o carro.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista não foi localizado. Apenas um homem que estava no carona permaneceu no local do acidente. O passageiro contou que estava dormindo e só acordou com o impacto da colisão. Ele foi levado para prestar esclarecimentos na Delegacia da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Colatina.

CARRO DE APLICATIVO

O veículo suspeito de provocar o primeiro acidente e se envolver em mais dois, possui um adesivo de um aplicativo de transporte. Segundo o passageiro, o mesmo teria chamado um veículo por meio da plataforma para ir a Pancas. A polícia não deu mais detalhes sobre a ocorrência. O caso será investigado pela polícia.

(*Com informações de Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste)