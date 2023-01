Acidente deixa vítima fatal na BR-101 Norte, em Conceição da Barra

Um grave acidente deixou uma vítima fatal na tarde desta terça-feira (03) na BR-101, em Conceição da Barra, no Norte do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu no km 34, entre os Distritos de Braço do Rio e Sayonara. A Eco101, Concessionária que administra a via, informou que o acidente envolveu dois veículos de passeio.

A vítima foi identificada como Juliano e morava na localidade de Braço do Rio. O trafégo foi interrompido nos dois sentidos e equipes da Eco101 e PRF permanecerm no local até o início da noite para liberação da rodovia.