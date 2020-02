Acidente deixa uma pessoa morta na estrada do Pontal de Ipiranga

Um automóvel e uma motoneta colidiram. O piloto da moto, um homem de 34 anos, morreu no local

No início da tarde deste sábado (08), um acidente envolvendo um automóvel modelo Ford KA com placa de Belo Horizonte e uma motoneta Joy provocou a morte de uma pessoa na Rodovia Paulo Pereira Gomes, que liga a sede de Linhares a Pontal do Ipiranga.

O piloto da moto, que morreu no local, foi identificado como Jaivan Matos Santos, 34 anos. Segundo a Polícia Militar, a moto estava parada no acostamento da rodovia e ao tentar fazer o retorno acabou batendo de frente com o carro que seguia no sentido Pontal do Ipiranga. Com o impacto, Jaivan foi arremessado a alguns metros do carro. Ele morava na localidade.

Familiares e amigos estiveram no local e acompanharam o trabalho da perícia da Polícia Civil. O trânsito teve que ser interrompido por quase uma hora para que a perícia fosse realizada. O corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares. O carro estava com três ocupantes e nenhum se feriu. O motorista do veículo fez o teste do bafômetro, que deu negativo.

No mesmo trecho da rodovia, no feriado de Ano Novo, a cabeleireira Degmar Oliveira Rabelo, 53, morreu depois de bater o carro que dirigia. Cerca de 15 dias depois, um carro bateu em um cavalo solto na pista e foi completamente destruído, mas ninguém se feriu.

(*TV Gazeta)