Acidente deixa uma pessoa morta e duas feridas em Barra de São Francisco

Um acidente evolvendo um veículo de passeio e duas motos Biz aconteceu nesta quarta-feira (14), por volta das 8h30h, em frente ao Parque Sombra da Tarde, em Barra de São Francisco.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local prestando os primeiros socorros.

De acordo com informações, a condutora do carro perdeu o controle do veículo e atingiu as duas motos. Uma das pessoas que estava de moto morreu ao dar entrada no hospital Dr. Alceu Melgaço Filho, a outra teve fratura exposta no fêmur. A motorista do carro teve apenas ferimentos leves.

A policia militar não divulgou nome dos envolvidos no acidente.

(*Site Barra)