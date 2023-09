Acidente deixa motorista morto na ES 137, entre Nova Venécia e São Gabriel da Palha

Condutor de Chevrolet Ônix morreu no local, e homem, mulher e criança que estavam na caminhonete Toyota Hilux ficaram feridos e foram levados para hospital

Um acidente envolvendo carro e caminhonete matou o motorista do automóvel menor e feriu três pessoas que estavam no outro veículo, no final da tarde desta segunda-feira (18). A colisão ocorreu na ES 137, em Nova Venécia – a rodovia liga o município a São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo.

Segundo informações apuradas com a Polícia Militar de Nova Venécia, os veículos envolvidos no acidente foram uma Toyota Hilux e um Chevrolet Ônix. Na caminhonete estavam um homem, uma mulher e uma criança, que ficaram feridos e foram socorridos e levados para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia.