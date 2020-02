Acidente deixa mortos e feridos na BR 101 Norte, em Jaguaré

Na contagem regressiva para o Carnabarra 2020 de Conceição da Barra, Ingrid Collares está chegando com todo o gás para agitar os foliões do interior barrense neste sábado de Carnaval.

A apresentação acontecerá em Braço do Rio, por meio do projeto Circuito Barra Folia, promovido pela prefeitura.

Com o repertório super eclético, a cantora capixaba se apresenta por volta das 23 h.” Quem aí quer curtir um repertório atualizado e super dançante? Então fechou! vem com a gente que é sucesso! Estaremos neste sábado fazendo a alegria no Carnabarra em Braço do Rio’, enfatizar Collares.

As bandas: Chama Chuva e Dig Black, Além do DJ RD também se apresentam em Braço do Rio.