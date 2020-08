Acidente deixa 5 mortos em rodovia, o motorista foi preso por suspeita de embriaguez

Ele admitiu que tinha ingerido bebida alcoólica antes de dirigir e, segundo a Polícia Rodoviária, se negar a fazer o teste do bafômetro.

De acordo com informações selecionadas, o acidente ocorreu por volta das 4h, no km 347 da rodovia, na altura do bairro Caraguava. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) da Praia Grande para serem utilizados.

Equipa da Polícia Rodoviária e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), responsável pela rodovia, foram para o local após o acidente. Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista do carro esportivo não pode fazer o teste de etilômero, conhecido como teste do bafômetro.

“O motorista falou que saiu de um bairro próximo. Ele falou que a bebida alcoólica, se recusou a fazer o teste do etilômetro, foi retirado e levado para o DP”, afirmou Moacir Mathias do Nascimento, comandante da Polícia Rodoviária Litoral Centro-Sul e Vale do Ribeira.

O motorista foi levado a Delegacia Sede de Peruíbe. “O condutor será indicado por homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal, mas lém de embrulhar ao volante, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Por volta das 9h, apenas o alojamento permanente bloqueado para os trabalhos da Perícia Científica e, assim que principais concluídos, ou trecho também deve ser liberado.

Lei Seca Mas os condutores autuados por embrionar ao volante ou recusar ao teste do etilômetro, também conhecido por bafômetro, pagar multa no valor de R $ 2.934,70, além de responder a um processo administrativo no Detran.SP para suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Pois quem apresenta um índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar ou expelido no teste do etilômetro, além das penalidades, também responde na Justiça por crime de trânsito.