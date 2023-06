Acidente com sete veículos deixa um morto e sete feridos em MG

[email protected] (O Dia) Engavetamento com sete veículos mata uma pessoa e deixa outras cinco feridas

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em um engavetamento que envolveu sete veículos na madrugada desta quinta-feira, 78, na Rodovia Fernão Dias, Minas Gerais.

De acordo com a Arteris, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu em São Gonçalo do Sapucaí, na altura do km 796, sentido Belo Horizonte.

O acidente envolveu um ônibus, duas carretas, três carros e um outro veículo que teria fugido do local. As cinco vítimas feridas estão em estado de saúde moderado.

O Samu socorreu pelo menos duas pessoas, um homem e uma mulher. Eles foram encaminhados para a Santa Casa de São Gonçalo do Sapucaí.

Uma das vítimas é um homem, de 34 anos, que teve luxação no ombro direito, escoriações pelo corpo, mas já recebeu alta e foi liberado da unidade. Além dele, uma mulher, 42, sofreu um corte no rosto e permanece internada no hospital.

Equipes da concessionária, Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Rodoviária Federal e perícia técnica atuam no local do acidente.

A pista à esquerda está interditada com tráfego fluindo por desvio lateral. No momento, o congestionamento alcançava 26 km de extensão.

Fonte: Nacional