Acidente com quatro veículos deixa um morto na BR 101, no Sul do ES

O acidente envolveu pelo menos três veículos de grande porte, sendo eles um guincho, uma betoneira e uma carreta que carregava bebidas

Um acidente envolvendo quatro veículos – sendo pelo menos três de grande porte, matou uma pessoa no km428 da BR 101, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. A colisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (19) e ainda não há informações se há outras vítimas.

Conforme informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal, a batida foi às 10h45 do tipo engavetamento, envolvendo quatro veículos: um caminhão-guincho, um caminhão betoneira, uma carreta que transporta bebidas e um outro (ainda sem descrição). Ainda segundo a PRF no local do acidente havia uma obra realizada pela Eco101 e a informação inicial de que a colisão ocorreu no final de fila formada por conta da interdição parcial para a obra. A falta de atenção e velocidade incompatível podem ter causado o acidente, segundo a corporação.

A pista sentido Rio de Janeiro – Vitória está interditada e a faixa contrária o trânsito segue em sistema de pare e siga. Mais informações em instantes.