Acidente com picape deixa um morto e sete feridos em São Paulo

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um casal e uma filha deles morreram no local, outras duas filhas foram socorridas, mas uma delas morreu depois de dar entrada no hospital. Suspeita é de que a motorista dormiu ao volante.

Quatro pessoas da mesma família morreram em um acidente na madrugada deste domingo (12) na BR-116, próximo a Itaobim (MG). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um carro invadiu a contramão e bateu contra um caminhão que vinha no sentido contrário, por volta de 4h45.

Ainda de acordo com a PRF, no carro havia cinco pessoas da mesma família. A condutora era uma mulher, o marido dela estava no banco do passageiro e as três filhas deles no banco de trás do veículo. O casal e uma das filhas morreram no local. Os corpos foram encaminhados para o IML de Teófilo Otoni.

As outras duas filhas foram socorridas em estado grave pelo Samu e encaminhadas para hospital em Itaobim, mas uma delas morreu depois de dar entrada na unidade. A outra filha permanece internada no Hospital Vale do Jequitinhonha, mas a instituição afirmou divulga o estado de saúde dos pacientes apenas para familiares.

A PRF informou que a família havia saído da Paraíba com destino ao interior de São Paulo, a suspeita é que a motorista tenha dormido ao volante.

Os mortos são:

Érika Cristina Araújo, de 38 anos

Afonso da Silva Gomes, de 48 anos

Luiza Cristina Araújo Gomes, de 11 anos

Izabela Caroline Araújo Gomes, 18 anos

Já a adolescente Maria Eduarda Araújo Gomes, de 15 anos, permanece internada no hospital.