Acidente com ônibus de turismo deixa 30 feridos em Campinas

Reprodução/Roberto Torrecilhas Ônibus caiu no retorno que passa sob a rodovia

Na madrugada deste domingo, um ônibus de turismo caiu no vão de um viaduto da rodovia SP-340 , conhecida como Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros , na altura do km 121. O condutor perdeu o controle do veículo, invadiu o canteiro central e despencou no vão. O ônibus foi retirado do local nas primeiras horas da manhã.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual , o motorista perdeu o controle do ônibus após colidir com uma placa de sinalização por volta das 3 da manhã. O veículo estava com lotação máxima de 44 passageiros.

Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas, sendo três delas com lesões mais graves, encaminhadas para o Hospital das Clínicas da Unicamp , enquanto as demais vítimas foram levadas ao Hospital Padre Anchieta, em Campinas e Hospital Municipal de Jaguariúna .

