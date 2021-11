Acidente com ônibus de romeiros deixa 3 mortos e 23 feridos no interior da Bahia

Um acidente entre um ônibus que transportava romeiros de Bom Jesus da Lapa para Minas Gerais e um caminhão, na noite do último domingo, 14 de novembro, por volta das 21 horas, em um local conhecido como Curva do Vento, na BR-430, entre as cidades de Caitité e Igaporã, na Bahia, deixou três pessoas mortas e vinte e três feridas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que no ônibus da empresa Arte Turismo, da cidade de Porteirinha-MG., viajavam 44 pessoas. Na colisão frontal, morreram o motorista do ônibus, Gilmar Marques de Oliveira, de 55 anos, o condutor do caminhão, não identificado e o carona Antônio Conceição, 56. A placa do caminhão é de Imperatriz-MA.

Vários romeiros ficaram feridos e foram socorridos por ambulâncias das cidades de Igaporã, Guanambi e Caetité. Equipes do Grupamento do Corpo de Bombeiros de Guanambi (GBM), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar (PM), ajudaram no socorro aos feridos.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil. O local da colisão é considerado perigoso.