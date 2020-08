Acidente com motorista embriagado mata 5 pessoas no litoral de São Paulo

PM/MT Segundo informações, dono do carro estava embriagadao quando foi encontrado pela polícia

Na madrugada da última sexta-feira (31), a Polícia Militar resgatou um bebê de apenas dois meses de dentro de um carro fechado na cidade de Peixoto de Azevedo, no estado do Mato Grosso, e prendeu o dono do veículo, que estava embriagado no momento da abordagem.

Segundo informações da assessoria da PM do estado, os agentes foram acionados pela mãe do recém-nascido . Ela informou que o autor do crime havia pegado o bebê e estava dirigindo alcoolizado e acima do limite permitido.

Ao chegar na residência, foram informados pela mulher que ela havia colocado o filho dentro do carro do suspeito para evitar que ele “ficasse no sereno” enquanto ambos bebiam cerveja junto com a irmã dela. Porém, em determinado momento, o homem decidiu ir embora, partindo em alta velocidade ainda com o bebê no veículo.

Poucos minutos depois, uma viatura identificou o carro do suspeito, parado em frente a uma distribuidora de bebidas. Neste momento, os agentes quebraram o vidro e resgataram o recém-nascido, que havia caído da cadeira e estava na parte de baixo do banco do motorista , sem qualquer ferimento.

Identificado como o dono do veículo , o homem de 34 anos foi preso pelos crimes de maus tratos e por dirigir embriagado, e conduzido à Central de Flagrantes da cidade.