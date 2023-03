Acidente com duas Ferraris quase termina em tragédia na Itália

Reprodução YouTube Apesar de não terem sofrido graves lesões, os condutores das Ferraris precisaram ser transportados de avião para um hospital local

Um acidente violento envolvendo duas Ferraris no fim de semana, por pouco não terminou em tragédia dada as proporções de como os veículos ficaram após a colisão, que ocorreu na Itália.

De acordo com o noticiário local News Italy 24 , dois turistas foram responsáveis por causar sérios danos à propriedade pública e privada depois que as duas Ferraris que dirigiam colidiram com o muro de uma casa e pegaram fogo no sábado. Por pouco um dos carros não sobrevoou o muro da residência.

Conforme os vídeos postados no YouTube , a ideia que dá é que os esportivos 296 GTB e F12 estavam sendo conduzidos de forma imprudente nas ventosas estradas italianas. As imagens mostram os dois veículos se aproximando de uma curva fechada a uma velocidade muito alta.

O 296 saiu da estrada com tanta força que foi lançado a 5 ou 6 metros de altura quando atingiu um banco de terra. Já o condutor do F12 , conseguiu ter um pouco mais de tempo para reagir e desacelerar depois de ver seu amigo ser lançado para cima.





Apesar do voo do esportivo vermelho (296), através das imagens é notório que o F12 foi o que mais sofreu danos, pois pegou fogo imediatamente e foi engolido pelas chamas até que os bombeiros chegaram ao local.





Segundo testemunhas, os condutores que estavam ao volante – um holandês e um belga – estariam visitando amigos na província italiana de Ancona e que apesar de não terem sofrido graves lesões, precisaram ser transportados de avião para um hospital em Torrette.

A polícia interveio no local e tentou desviar o trânsito. Para permitir a remoção das viaturas e a limpeza da via, o trânsito foi interrompido durante cerca de uma hora.









Fonte: IG CARROS