Acidente com carreta na BR-101 em Anchieta deixa um morto e um ferido

Segundo a concessionária Eco101, que administra a rodovia, o veículo saiu da pista, no sentido Norte; pista não foi interditada

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida num acidente ocorrido no final da manhã deste sábado (14), no km 349 da BR-101, no sentido norte, em Anchieta, no sul do Espírito Santo.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, houve uma saída de pista de um caminhão. A ocorrência foi registrada às 11h33.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada ao meio-dia, chegou ao local e encontrou uma vítima, já morta, presa às ferragens de um caminhão. O corpo foi retirado das ferragens da carreta e deixado aos cuidados da Polícia Civil.

Além dos bombeiros e da ambulância, guincho e viatura de inspeção da Eco101, quem também atendeu à ocorrência foram agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Informaram que o ferido foi encaminhado para um hospital da região.

De acordo com a concessionária, não houve interdição na via.