Acidente com caminhão deixa vítima fatal na BR-101 em São Mateus; vídeo

Um acidente envolvendo um caminhão baú e uma caminhonete deixou uma vítima fatal na manhã desta quarta-feira (7), no perímetro urbano de São Mateus. A ocorrência foi registrada nas proximidades do Bairro Santo Antônio.

A vítima estava no ponto do ônibus, junto ao muro do supermercado, quando foi atingido pela caminhonete. O acidente aconteceu no km 65 da via, sentido Bairro Vila Nova.

A vítima sofreu fratura exposta na perna direita. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atropelado foi socorrido e encaminhado para o Hospital Roberto Silvares. O óbito foi confirmado pelos familiares.

Os motoristas envolvidos no acidente deram versões diferentes sobre o fato. O condutor da caminhonete afirmou que tinha entrado na BR 101, vindo de uma rua lateral, e que a batida aconteceu porque a carreta, que já estava na via, não freou. Segundo ele, com o impacto, o pneu furou e o automóvel saiu desgovernado até atingir a vítima. O motorista do caminhão relatou que a caminhonete entrou na rodovia com certa velocidade e, por isso, ele não conseguiu evitar o acidente.

A ocorrência permanece em andamento no local, segundo a PRF. A dinâmica do acidente ainda não foi confirmada pela corporação. O trânsito está sendo orientado por agentes. Vídeo: