Acidente com caminhão deixa motociclista morto na BR 101 em São Mateus

Uma pessoa morreu em um acidente entre uma motocicleta e um caminhão na tarde desta quarta-feira (15), no km 73 da BR-101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima conduzia uma Honda/CG 150 de cor vermelha quando houve a colisão. O nome e a idade do motociclista ainda não foram divulgados.

A PRF informou que o trânsito na rodovia segue fluindo por desvio, sem grandes retenções.

A Polícia Científica foi acionada por volta das 14h30, na altura do bairro Nova Era, para realizar a perícia no local. Após o trabalho pericial, o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares.