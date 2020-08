Acessórios poderosos: transforme um visual básico em um look cheio de atitude

Os acessórios têm o poder de transformar qualquer visual básico em produções elaboradas e cheias de personalidade. Seja um brinco criativo, um óculos de sol arrojado e até mesmo um cinto de couro, uma coisa é certa: eles são verdadeiros salvadores de looks!

Separamos 3 acessórios que são peças chaves nas produções das aficionadas por moda e algumas dicas para você adaptá-las para o seu estilo e criar visuais cheios de autenticidade.

1. Colar de corrente

Os maxi colares de correntes , também conhecidos como chunky, remetem ao clima maximalista que reinou décadas passadas. Para um look casual, despretensioso e nada óbvio, aposte no combo t-shirt + short jeans e finalize a produção com o colar de corrente. Para as composições mais fashionistas, a dica é criar um mix de acessórios, indo desde os mais básicos até os mais excêntricos.

Independente do estilo, eles estão em todos os lugares e não passam despercebidos, o que confere muita atitude ao outfit.

2. Maxi cintos

Hit nos anos 2000, os maxi cintos aparecem em inúmeros estilos, seja com fivelas imponentes e arrojadas ou mix de correntes e strass. Ambos conferem um up no visual, principalmente quando usado em truques de stylist, como na cintura por cima do blazers.

Os acessórios podem ser usados desde o look trabalho até festas requintadas: são inúmeras produções que podem ser criadas com os maxi cintos.

3. Óculos Fashionista

Outro acessório que se tornou hit na cena fashion foram os óculos fashionistas ! O modelo mais icônico, sem dúvidas, é a herança dos anos 60, com os óculos retrô, arredondados ou shape de gatinho! Outro exemplo que está ganhando seu lugar ao sol são os modelos quadrados na vibe futurista.

Os óculos são a representação certeira da nossa personalidade, se você se identificou com algum, não tenha medo de ousar!

Um visual básico pode se tornar sem graça, mas com acessórios que te representam trarão confiança e empoderamento, então se jogue! Gostou da matéria? Deixe nos comentários qual é o seu acessório favorito!