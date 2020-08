Acesso a sites pornôs cresce 600% em período de home office, diz pesquisa

Segundo pesquisa, 97% das pessoas usam equipamento da empresa para fins pessoais

O uso de sites pornôs sofreu um incremento de 600% durante a pandemia de Covid-19 em relação ao mesmo período no ano passado. O número foi revelado pela Netskope, empresa americana de software de segurança, em pesquisa divulgada nesta semana sobre os riscos do trabalho remoto. O relatório foi feito com base em dados anônimos coletados pela plataforma Netskope Security Cloud no primeiro semestre de 2020.

O levantamento mostrou que 64% dos trabalhadores passaram a adotar home office e que esse novo formato provocou uma mudança considerável no comportamento do usuário. O relatório aponta para um aumento no risco de vazamento de dados pessoais e da empresa por conta do caráter inseguro de muitos sites de conteúdo adulto.

Embora o consumo de conteúdo adulto não seja precisamente um hábito novo, como mostrou uma pesquisa divulgada pela Kaspersky no ano passado, o estudo mostra que o home office, adotado por muitas empresas durante a quarentena, deixou a linha entre vida pessoal e profissional mais tênue. Segundo o relatório, o uso de aparelhos da empresa para finalidades pessoais já chega a 97%.

Esse comportamento, porém, não coloca em risco apenas as informações do usuário. Os especialistas apontam que o cenário leva a crer que os sistemas corporativos estão cada vez mais expostos. Além de sites pornográficos, o levantamento identifica aumento de 161% no acesso a serviços perigosos em geral, como sites de apostas, de compartilhamento de arquivos e pirataria.

Quatro dicas para proteger suas informações online

Segundo a Netskope, 7% dos funcionários entrevistados disseram fazer uploads de arquivos pessoais para esse tipo de plataforma. Não coincidentemente, a empresa também identificou crescimento de 7% na infecção por malware entre praticantes de home office. Em 63% dos casos, a ameaça foi enviada por aplicativos na nuvem.