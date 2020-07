Aceleramos a renovada Ducati Scrambler Icon 2020

Divulgação Ford Ka Freestyle foi a única versão do hatch que não ficou mais cara na linha 2021, de acordo com a nova tabela

A linha 2021 do Ford Ka já aparece no site da marca. Sem mudanças na mecânica, visual ou no conteúdo, a novidade fica por conta dos preços reajustados e a gama de versões, que perdeu algumas configurações.

No Ka hatch, a novidade é o fim da versão Titanium 1.5 AT, deixando para a aventureira Freestyle 1.5 AT o posto de mais cara da linha. Já no sedã, a chegada da linha 2021 marca também o fim da configuração SEL 1.5 AT.

Na tabela de preços, os reajustes variam entre R$ 1.210 e R$ 2.110. Com essas mudanças, a versão mais acessível do Ka hatch (S 1.0) agora parte de R$ 49.890, enquanto o Ka Sedan de entrada (SE 1.0) sai por R$ 55.390. Apenas as versões Freestyle 1.5 AT (hatch) e SE Plus 1.5 AT (sedã) não sofreram alterações nos preços na comparação com a linha 2020.

Confira abaixo a tabela de preços:

Ka Hatch

S 1.0: R$ 49.890 (+ R$ 1.510)

SE 1.0: R$ 50.740 (+ R$ 1.530)

SE Plus 1.0: R$ 54.490 (+ R$ 1.580)

SE Plus 1.5: R$ 60.390 (+ R$ 1.210)

SE Plus 1.5 AT: R$ 65.290 (+ R$ 1.295)

Freestyle 1.0: R$ 60.590 (+ R$ 1.235)

Freestyle 1.5 AT: R$ 68.490 (sem aumento)

Ka Sedan

SE 1.0: R$ 55.390 (+ R$ 1.800)

SE Plus 1.0: R$ 58.490 (+ R$ 1.380)

SE 1.5: R$ 62.090 (+ R$ 2.110)

SE Plus 1.5: R$ 65.090 (+ R$ 1.510)

SE Plus 1.5 AT: R$ 68.490 (sem aumento)

Titanium 1.5 AT: R$ 77.890 (+ R$ 1.750)