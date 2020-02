Ação Verão chega a municípios do norte do Espírito Santo esta semana

A atividade contemplou 10 municípios da região litorânea do Estado.

Os municípios de São Mateus e Conceição da Barra recebem, nesta semana, técnicos da Secretaria de Turismo (Setur) que realizam, desde o início do ano, a Ação Verão nos municípios litorâneos do Espírito Santo. Mais de 150 locais, entre meios de hospedagem e pontos turísticos, já receberam a visita da equipe.

O objetivo da ação é distribuir o Guia Turístico do Estado e os adesivos com o QR Code adotado pela Setur, que possibilita acesso rápido ao site “Descubra o Espírito Santo”. O site permite acesso às informações sobre os atrativos turísticos de todo Estado, por meio do aparelho celular.

O secretário de Estado de Turismo em exercício, Gedson Merízio, destacou a importância desta ação. “Além da distribuição de material, a presença da Setur nestes municípios aproxima não só das administrações municipais e das instâncias de governança mas, principalmente, dos empreendedores que atuam diretamente com o turista”, disse.

Além do material de divulgação dos atrativos turísticos, os estabelecimentos recebem orientação sobre a importância de se manter cadastrado e regularizado junto ao Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) e recebem cartilhas do Ministério do Turismo, para qualificação da mão de obra, com orientações sobre o atendimento a idosos, pessoas com deficiência e ao público LGBT.

Valorização da ação

O foco da ação são os hotéis e pousadas, bem como os principais pontos turísticos de cada localidade. Em Iriri, balneário de Anchieta, a equipe foi surpreendida positivamente pela iniciativa de um comerciante que mantém uma banca de revista denominada posto de informações turísticas. Ele gostou muito da ação desenvolvida pela Setur.

“Parabéns por este trabalho da Secretaria, do Governo. Isto é muito importante para nós. Nos ajuda na orientação das pessoas que nos procuram e a divulgar nosso Estado”, enfatizou Juarez.