Ação Solidária: Polícia Civil vai distribuir presentes no Dia das Crianças

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 6º Distrito Policial (DP) de Vila Velha, com o apoio do Sindicato da Polícia Civil (Sindipol), planeja uma ação social que vai beneficiar cerca de 400 crianças das comunidades de Normilia e Pombal, no município de Vila Velha, em comemoração ao Dia das Crianças. A entrega dos presentes será realizada nas próximas terça-feira (10) e quinta-feira (12).

As crianças atendidas nas Comunidades de Normilia e Pombal receberão os presentes na terça-feira (10) e quinta-feira (12), em comemoração ao Dia das Crianças. Este ano, a ação prevê ainda a presença do cão policial da PCES, que promete encantar a criançada.

Ao todo, mais de cinco mil crianças já foram contempladas pela iniciativa, que acontece há quatro anos. Nesse período, foram feitas doações de chocolates, na Páscoa; de cestas básicas, no Natal; e de brinquedos, no Dia das Crianças.

Na terça-feira (10), a primeira entrega será para 200 crianças atendidas no projeto “Mais Amor”, localizado no bairro Normília, em Vila Velha. Durante a entrega dos presentes, as crianças ainda terão um lanche especial preparado pelos voluntários.

Já na quinta-feira (12), que é a data oficial do Dia das Crianças, será a vez das crianças da comunidade do Pombal receberem a visita das equipes. A entrega dos presentes vai acontecer a partir das 16 horas, na Rua Mourisco, no bairro Glória, também em Vila Velha.

A escrivã de polícia e idealizadora do Projeto Marcelle Soares falou que é bem trabalhoso todo o processo até chegar no dia das entregas, porém quando olha para as crianças que se sentem felizes com tão pouco, “tudo vale a pena”. “Me sinto energizada em poder vivenciar essa experiência, de tornar o dia de algumas famílias mais feliz”, disse.

Todas as doações foram adquiridas por meio de doações recebidas nos procedimentos de transação penal, por iniciativa do Ministério Público Estadual (MPES), e contou ainda contaram com o apoio do Sindicato da Polícia Civil (Sindipol).

