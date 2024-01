Ação rápida da PM detém dois suspeitos e recupera objeto roubado em Marataízes

Na madruga desta -feira (10), em patrulhamento no Centro de Marataízes-ES, policiais militares da radiopatrulha da 9ª Cia Ind. foram informados por dois homens que teriam sido vítimas de um assalto perpetrado por dois indivíduos, sendo que um deles estava de posse de um revólver e havia acabado de subtrair um aparelho celular.

Mediante informações do trajeto de fuga utilizado pelos suspeitos, os policiais, com o apoio de outras guarnições, realizaram as buscas e conseguiram abordá-los numa rua próxima ao local do crime.

Ao realizarem as diligências, os policiais encontraram num terreno baldio, um casaco de cor preta e vermelha, usado por um dos suspeitos no momento do roubo, de acordo com informações das vítimas e um revólver calibre 32, municiado com seis munições intactas, enquanto o celular roubado foi localizado por terceiros no trajeto utilizado pelos detidos.

Após o flagrante e reconhecimento pelas vítimas, os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à autoridade de plantão da Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES