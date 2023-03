Vitória Mantovani Ação promove corte de cabelo e doação de peruca a pacientes com câncer

A Cabelegria, organização que há nove anos confecciona e distribui gratuitamente perucas para crianças e mulheres com câncer em todo o Brasil, realizará um cronograma de ações solidárias em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado neste 8 de março. O Banco de Perucas Móvel, um caminhão com prateleiras de perucas, vai circular pela cidade de São Paulo, seguindo um cronograma de datas e locais durante o mês.

No Banco de Perucas Móvel, serão oferecidos cortes de cabelos gratuitos para quem doar as madeixas. Haverá ainda doação de perucas e kits para crianças e mulheres com câncer, que encontrarão ali um ambiente acolhedor e alegre, no qual poderão experimentar as perucas à vontade até encontrarem a que melhor se adequar a seus gostos.

Segundo Mariana Robrahn, fundadora da Cabelegria, a organização confecciona 50 perucas por mês e não possui fila de espera para as entregas solicitadas pelo site , que são enviadas por SEDEX sem custo. “São necessários cerca de 300 gramas de cabelo (aproximadamente 5 mechas de pessoas diferentes) para confeccionar uma única peruca”, comenta Mariana.

Desde sua criação, a Cabelegria já arrecadou milhares de doações de fios e realizou mais de 12 mil entregas gratuitas para crianças e mulheres com câncer.

Cronograma

Entrega de peruca para pacientes e corte de cabelo solidário com o Banco de Perucas Móvel

Local: Hospital Santa Marcelina

Dia: 08/03/2023

Horário: 08h às 15h

Endereço: R. Santa Marcelina, 177 – Vila Carmosina, São Paulo – SP, 08270-070

Corte de cabelo solidário com o Banco de Perucas Móvel

Local: Porto Seguro

Dias: 09/03/2023

Horário: 08h às 16h

Endereço: Alameda Barão de Piracicaba, 618 – Campos Elíseos – São Paulo – SP, 01216-012

Corte solidário com o Banco de Perucas Móvel

Local: Shopping Campo Limpo

Dia: 11/03/2023

Horário: 12h às 20h

Endereço: Estr. do Campo Limpo, 459 – Vila Prel, São Paulo – SP, 05777-001

Trote Solidário com o Banco de Perucas Móvel

Local: Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo

Dia: 14/03/2023

Horário: 08h às 12h

Endereço: R. do Matão, 1010 – Butantã, São Paulo – SP, 05508-090

Corte solidário com o Banco de Perucas Móvel

Local: Santana Parque Shopping

Dia: 18/03/2023

Horário: 11h às 19h

Endereço: R. Conselheiro Moreira de Barros, 2780 – Santana, São Paulo – SP, 02430-001

Entrega de peruca para pacientes e corte de cabelo solidário com o Banco de Perucas Móvel

Local: ICAVC (Instituto de câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho)

Dia: 21/03/2023

Horário: 08h às 15h

Endereço: R. Dr. Cesário Mota Júnior, 112 – Vila Buarque, São Paulo – SP, 01221-010

Dia da Beleza com o Banco de Perucas Móvel

Local: Favela dos Sonhos – Gernado Falcões

Dia: 25/03/2023

Horário: 09h às 14h

Endereço: R. São Lucas 5B – Jd São Lázaro – Ferraz de Vasconcelos/SP – CEP. 08541-110

Informações sobre doações de cabelos

O cabelo para doação tem que ter no mínimo 20cm de comprimento;

O cabelo precisa estar limpo;

O corte é gratuito;

Os atendimentos são feitos por ordem de chegada;

Os doadores de cabelo devem se programar para chegar cedo pois as senhas poderão ser suspensas antes do horário previsto para encerramento.

Informações sobre entregas de perucas

Pessoas interessadas em retirar peruca disponível para doação podem comparecer em qualquer ação do Banco de Perucas Móvel e apresentar os seguintes documentos: laudo médico, RG e CPF. Para pacientes com câncer, é necessário também apresentar o comprovante de quimioterapia. Será realizado um cadastro para liberação da doação.

