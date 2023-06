Ação policial em Linhares prende três pessoas em flagrante

Uma ação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), deflagrada em Linhares, nessa terça-feira (06), reuniu policiais das Delegacia Regional de Linhares, Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic), Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Linhares para cumprimento de mandados de busca e apreensão. As buscas resultaram em três prisões em flagrante.



As primeiras diligências do dia foram realizadas no bairro Movelar, em Linhares. No local, os policiais civis realizaram o cerco a uma residência e cumpriram mandado de busca e apreensão. Nas buscas, foram encontradas quase 500 gramas de crack, além de uma balança de precisão, sacolas de plástico para acondicionar e traficar drogas, uma pistola e munições calibre 9 mm.



Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo. Ao verificar os antecedentes dele, os policiais constataram que o suspeito já foi preso em 2022 pela prática de crime relacionado à Lei Maria da Penha.



Por volta das 12h30, as equipes se dirigiram ao bairro Nova Esperança, também em Linhares, seguindo pistas e informações de locais onde criminosos estariam guardando armas de fogo. Em uma residência, os policiais encontraram duas submetralhadoras de fabricação caseira, 80 munições e quatro carregadores de submetralhadoras. Um homem de 23 anos e uma mulher de 26 foram presos em flagrante por posse ilegal de armas de fogo.



Os detidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Linhares. Após os procedimentos, foram conduzidos ao sistema prisional.



Texto: Camila Ferreira





