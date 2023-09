Ação Policial Conjunta Resulta em Apreensão de Armas e Drogas na 9ª Companhia Independente.

Na noite da última sexta-feira (15), uma operação conjunta entre a Polícia Militar da 9ª Companhia Independente e a Polícia Civil teve sucesso na execução de mandados de busca e apreensão, resultando na detenção de três suspeitos e na apreensão de armas de fogo e substâncias ilícitas em Marataízes e Itapemirim.

As equipes de Força Tática, em colaboração com a Polícia Civil, realizaram a operação no bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes. Durante a busca no interior de uma residência, três indivíduos suspeitos foram detidos. Além das prisões, as autoridades apreenderam um revólver calibre .38, uma submetralhadora .380 e uma quantidade significativa de munições. Além disso, cerca de 1 quilo de uma substância com características semelhantes à pasta base de cocaína foi encontrado e apreendido no local.

Em outra frente da operação, na localidade de Graúna, em Itapemirim, as equipes K9 e Radiopatrulhas realizaram buscas que resultaram na apreensão de 13 pinos de cocaína, 48 buchas de maconha e 9 pedras de crack. No entanto, até o momento, o proprietário desses materiais ilícitos não foi identificado nem localizado.

Após as diligências, os suspeitos detidos foram encaminhados às autoridades competentes, juntamente com todo o material ilícito apreendido, para a continuidade das investigações e o devido processo legal. A operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil demonstra o compromisso das autoridades em combater o tráfico de drogas e o porte ilegal de armas, contribuindo para a segurança da população nas regiões de Marataízes e Itapemirim.

