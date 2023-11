Ação pela Cidadania acontece neste sábado (18) em Vitória

O Governo do Estado realiza, neste sábado (18), a Ação Integrada pela Cidadania no Território do Bem, em Vitória. O evento reunirá um conjunto de serviços para a população e acontece das 8h às 11h30, na Praça Judith Coutinho, no bairro Gurigica, na Capital.

No espaço da Ação Integrada, serão ofertados um conjunto de serviços para a população, com destaque para a emissão de RG, serviços de saúde e estética, divulgação e inscrições para cursos profissionalizantes, Sine Itinerante, atividades esportivas, entre outras.

“O Governo do Estado se faz presente em Gurigica, por meio de ações sociais do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, para ofertar serviços e oportunidades para a população de toda a região do Território do Bem”, ressaltou o secretário de Estado de Economia e Planejamento e coordenador do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, Álvaro Duboc.

A secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, destacou os serviços disponibilizados durante o evento. “Nossa intenção é possibilitar aos moradores o acesso facilitado a serviços do Estado em um único local e no final de semana”, frisou.

Serviços

Entre os serviços que estarão disponíveis no evento, o destaque vai para a emissão de Carteira de Identidade. Os interessados em solicitar a emissão do documento devem comparecer na ação com Certidão de Nascimento e/ou Certidão de Casamento, comprovante de residência, foto 3×4 (recente e com fundo branco), além de documentos opcionais, como CPF, Número de NIS e Número do Cartão do SUS.

Além da emissão de documento, os moradores terão acesso a dois serviços disponibilizados pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes).

A equipe da Aderes estará orientando sobre qualificações e sobre a economia solidária. Entre os serviços estão a abertura e encerramento de Micro Empresas Individuais (MEI), declarações de imposto, parcelamento do Regulariza (Dívida Ativa da União), parcelamento do Super Simples, pré-cadastro do artesão no Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), orientação ao Microcrédito, entre outros serviços.

Sine Itinerante

Durante a atividade, os moradores terão acesso também aos serviços do Sine Itinerante, coordenado pela secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades). O objetivo o Sine Itinerante é facilitar o acesso da população do território às vagas de emprego disponíveis, às oportunidades para cursos de capacitação e qualificação profissional e ao atendimento do seguro desemprego, com atuação prioritária nos bairros atendidos pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida que não contam com agências estaduais fixas do Sine.

Dessa forma, pessoas que não podem se locomover até uma agência do Sine terão acesso facilitado a oportunidades de emprego e de desenvolvimento profissional.

Entre os serviços disponíveis durante todo o evento, destacam-se o cadastramento de currículos, o encaminhamento às empresas interessadas, além das orientações sobre o seguro-desemprego, recursos para auxílio em situações de desemprego e a emissão da carteira de trabalho digital.

Os moradores do Território do Bem terão acesso aos seguintes serviços:

Cadastramento de tarifa social

Emissão de Carteiras de Identidade

Aferição de Pressão, Glicose e IMC

Oficinas

Inscrições para os cursos de Formação Avançada

Inscrição para os cursos da UNAC

Robô Castor – Projeto CPID

Vacinação e apresentação do sistema Vacina e Confia

Aula de zumba com o professor Karlus Baiano

Apresentação do projeto de defesa pessoal “Força Feminina”, com a professora Manuela Feliz. Projeto de combate à violência contra as mulheres que conta com o patrocínio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC).

Apresentação de Unidades Especializadas da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

