Ação pede que estudante picado por naja pague custos dela no zoológico

Ivan Mattos/Zoo de Brasília Naja está no zoológico de Brasília

Uma ação enviada ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) pede que o estudante Pedro Henrique Krambeck, picado por uma cobra naja no começo do mês , pague os gastos do bicho no zoológico de Brasília .

O animal foi encaminhado ao local após ser encontrado abandonado em uma caixa de plástico atrás de um shopping do Distrito Federal. Ela foi deixada no local por um amigo de Pedro, que tentava evitar que o amigo precisasse pagar multa por ter o animal ilegalmente no Brasil.

A justificativa dada pelo pedido é de que o Zoológico de Brasília é administrado pelo governo local e que a presença do animal ali implicaria em gastos dos cofres públicos. A ação pede ainda uma indenização de danos morais coletivos de R$ 100 mil por expor pessoas ao perigo criando cobras ilegalmente.