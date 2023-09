Ação integrada prende integrantes de facção criminosa

Uberlândia/MG. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado- FICCO/MG, em ação integrada com as polícias Civil de Minas Gerais, a Militar de Goiás e a Rodoviária Federal, na madrugada dessa sexta-feira (22/9) deflagrou operação policial com o cumprimento de 5 mandados de prisão contra indivíduos integrantes de conhecida facção criminosa.

Eles figuravam como investigados em vários homicídios ocorridos no município de Paracatu/MG, entre agosto e setembro deste ano. Os três investigados foram localizados próximos ao município de Corumbaíba, no estado de Goiás. Durante a abordagem policial, houve troca de tiros, sendo que os três investigados morreram no local e dois policiais militares ficaram feridos.Foram apreendidas três pistolas utilizadas pelos criminosos para confrontar as equipes policiais, além do veículo no qual transitavam e era produto de crime.

Os indivíduos são apontados como autores de um duplo homicídio ocorrido no dia 14/8/23, no bairro Belo Vista, no qual pai e filho foram mortos por ferimentos causados por disparos de arma de fogo. Os indivíduos também são apontados como possíveis autores de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 5/9/23, no município de Paracatu/MG, ocasião em que o trio efetuou mais de 60 disparos contra a vítima, que foi alvejada, mas sobreviveu.

O trio também é investigado por outro duplo homicídio ocorrido na última quarta-feira (20/9/23) no bairro Bom Pastor, em Paracatu/MG. Ao todo, somente no município de Paracatu/MG, nos meses de agosto e setembro, são eles suspeitos de envolvimento nas mortes de quatro pessoas, além de serem responsáveis por disparar tiros contra outras três que sobreviveram aos ferimentos.

Os indivíduos eram oriundos do estado de Goiás e Minas Gerais e ostentavam extensa ficha de registros criminais, sendo que um deles foi resgatado da APAC de Paracatu/MG no ano de 2022, enquanto cumpria pena pelo cometimento de outro homicídio.

