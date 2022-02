Ação integrada apreende tabletes de maconha abandonados em Itaipulândia/PR

Itaipulândia/PR – No último domingo (6/2), policiais federais em ação integrada com policiais militares realizavam fiscalização em área de mata no município de Itaipulândia/PR, visando inibir a atuação de traficantes e contrabandistas que agem naquela região.

Durante a ação, os policiais encontraram abandonados diversos tabletes de maconha, junto com diversos maquinários agrícolas que apoiavam o transporte do entorpecente, escondidos sob a folhagem local.

O entorpecente, que totalizou aproximadamente 20 quilos de maconha, junto com todo o restante do material, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR para a realização da apreensão e o aprofundamento das investigações.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu

