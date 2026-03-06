Connect with us

Polícia Federal

Ação entre forças de segurança resulta na apreensão de mais de 11 toneladas de maconha no MS

Published

19 minutos ago

on

Goiânia/GO. Uma ação integrada entre forças de segurança resultou na apreensão de 11,45 toneladas de maconha ocultas em meio a uma carga de soja transportada por caminhão na BR-163, no município de Mundo Novo/MS, na última quarta-feira (4/3). Três pessoas foram presas em flagrante.

A apreensão ocorreu durante diligências realizadas no âmbito da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, a partir da troca de informações entre equipes policiais que monitoravam a atuação do grupo.

Durante as diligências, os policiais identificaram três caminhões trafegando em conjunto pela rodovia, sendo dois deles utilizados como batedores para dar apoio ao veículo que transportava a droga.

Após a abordagem e fiscalização dos veículos, foi localizada quantidade de maconha prensada, escondida em meio a aproximadamente 18 toneladas de soja. A carga ilícita teria como destino a cidade de Londrina/PR.

Os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), em Dourados/MS, para a adoção das medidas legais cabíveis.

A FICCO/GO é composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), Polícia Penal Federal (PPF) e Polícia Penal do Estado de Goiás (PPGO), atuando de forma integrada no enfrentamento às organizações criminosas.

Fonte: Polícia Federal

