AÇÃO DO ESQUADRÃO ANTIBOMBAS DO BME RESULTA NA NEUTRALIZAÇÃO DE ARTEFATO EXPLOSIVO IMPROVISADO EM VILA VELHA

Na noite do dia de 2025, por volta das 19h30min, o Esquadrão Antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME) foi acionado para uma ocorrência crítica no bairro Vila Guaranhuns, município de Vila Velha/ES. O chamado partiu do Coordenador de Operações da Unidade, localizar um objeto suspeito similar a uma granada no interior de uma residência situada na Rua Dório Silva.

A equipe especializada, deslocou-se prontamente até o local indicado. Após contato com o primeiro interventor, foi realizada análise técnica do objeto encontrado, que confirmou se tratar de um artefato explosivo improvisado com dimensões aproximadas de 14cm x 7cm, estrutura metálica e sistema de acionamento tipo espoleta ogival de tempo — características semelhantes a granadas industrializadas.

Dado o risco elevado de transporte ou manipulação indevida, a equipe optou por realizar a destruição controlada do artefato no próprio local, utilizando contenção e contracarga de 40 gramas de nitropenta com espoleta 08. A operação foi conduzida pela equipe de explosivista e obteve êxito absoluto na neutralização do explosivo.

O forte odor de pólvora e a fumaça gerada após a destruição indicaram tratar-se de um artefato real, com potencial lesivo a pessoas e destrutivo ao patrimônio. Ressalta-se que, por se tratar de um dispositivo de origem desconhecida, foi tratado como artefato improvisado, passível de acionamento acidental por pressão, atrito, fogo ou calor.

Nenhuma pessoa ficou ferida na operação, e os danos materiais foram mínimos graças à ação técnica e precisa da equipe especializada. Os vestígios do artefato foram entregues à viatura responsável pela ocorrência e encaminhados à autoridade policial para investigação.

A Polícia Militar segue firme no compromisso de proteger a comunidade e preservar a ordem. A ação reflete o empenho de nossos valorosos militares em manter a segurança pública e combater, sem trégua, o crime organizado.

